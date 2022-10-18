В расписании 6-го тура Winline Медиалиги произошли изменения
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов сообщил об изменениях в расписании матчей 6-го тура.
Изменения коснулись матчей субботы.
Обновленное расписание 6-го тура Winline Медиалиги.
Пятница, 21 октября
Reality – «Бей Беги» – 19:00
Tamo Junto – «Рома» – 21:30
Суббота, 22 октября
МФК «Рубин» – SD Family – 13:00
«Родина Медиа» – «БроукБойз» – 16:00
ФК «10» – «На Спорте» – 19:00
«Эгриси» – «Деньги» – 21:30
Воскресенье, 23 октября
GOATS – 2Drots – 19:00
«Наши Парни» – Watch TV – 21:30
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