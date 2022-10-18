В расписании 6-го тура Winline Медиалиги произошли изменения

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Президент Winline Медиалиги Николай Осипов сообщил об изменениях в расписании матчей 6-го тура.

Изменения коснулись матчей субботы.

Обновленное расписание 6-го тура Winline Медиалиги.

Пятница, 21 октября

Reality – «Бей Беги» – 19:00

Tamo Junto – «Рома» – 21:30

Суббота, 22 октября

МФК «Рубин» – SD Family – 13:00

«Родина Медиа»«БроукБойз» – 16:00

ФК «10» – «На Спорте» – 19:00

«Эгриси» – «Деньги» – 21:30

Воскресенье, 23 октября

GOATS – 2Drots – 19:00

«Наши Парни» – Watch TV – 21:30

 

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