Дмитрий Егоров – о хейте болельщиков «Амкала»: «Мы с ними поржали вместе»

Президент Дмитрий Егоров прокомментировал ситуацию с болельщиками «Амкала».

– Ты знаешь, почему лично к тебе такой хейт в футбольном медиакомьюнити со стороны не только игроков, но и болельщиков, которые сегодня вывесили баннер?

– Мы с ними поржали вместе. Они, правда, мне его не отдают. Я попросил отдать. Они пообещали Антону Соснину (тренер «Броуков», – прим Sports.ru) отдать баннер с гиенами, потому что это его любимый мультик. Мне пока не отдают этот прикольный баннер.

Логично, если человек был в твоей команде, а потом ушел, что возникают яркие острые моменты, конечно, они должны вывешивать и баннеры. Это абсолютно нормальная тема. Было бы хуже, наверное, если бы меня не вспомнили, а быть самым святым человеком – в этом смысла никакого нет. Если ты нравишься всем, то ты лицемер! – сказал Дмитрий Егоров в интервью телеграм-каналу «Некласико».

На матче 5-го тура Winline Медиалиги между «Амкалом» и «Броуками» (0:0) болельщики «Амкала» вывесили баннер с надписью «Пора переобуваться» и изображением Егорова.