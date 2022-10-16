Егоров объяснил низкую посещаемость матча «Броуки» – «Амкал» спекулянтами. Билеты продавались на Avito

Президент Дмитрий Егоров высказался о низкой посещаемости матча 5-го тура Winline Медиалиги с «Амкалом».

– Дим, что-то народу не так много.

– А кто купил билеты? Спекулянты. Нужно найти спекулянтов, которые выкупили это все и отдали в фонд поддержки других клубов, чтобы показать, что у «Амкала» и «Броуков» мало народу, – сказал Егоров в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого».

Сам Дмитрий в доказательство своих слов выложил в телеграм-канале «Егоров / Едим спорт» объявление о продаже билета на матч на Avito. Билеты на игры МФЛ распространяются лигой бесплатно.