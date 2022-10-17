Федос о нулевой ничьей с «Броуками»: «Для зрителей матч получился скучным»

Вратарь «Амкала» Федор Маслов высказался о матче 5-го тура Winline Медиалиги против (0:0).

«Все было очень по-футбольному. Это была вязкая игра, в которой на каждом участке поля боролись, летели, игра на уровне Второй лиги. Видимо, была велика цена ошибки и все боялись ошибиться.

Моментов, мне кажется, было немного, и для зрителей этот матч получился достаточно скучным. Для меня, как участника этой игры мне было здорово, мне было кайфово. Я говорю из-за того, что профессиональнее и профессиональнее становятся люди, которые выходят на поле, из-за этого и получаются такие нули.

У «Броуков», например, уже вторая игра 0:0, но, к сожалению, это не удивительно. Не знаю, как это можно исправить и не хочу думать, сейчас хочу просто пивка попить», – сказал Федос телеграм-каналу Winline Media Football League.