«Броуки» могут отстранить Колю Безопасность за сомнительную рекламу

«БроукБойз» могут отстранить полузащитника Колю Безопасность за сомнительную рекламу в своих соцсетях.

«Наш игрок, один из лидеров команды Коля Безопасность прорекламировал «ракеты» (азартную игру, тесно связанную со ставками – Прим. Sports.ru). Пока он не оставлял ссылки, но понятно, к чему это идет.

Когда-то я делал разоблачение на Богдана и Эда, которые тоже рекламировали эти «ракеты», и тогда все футбольное комьюнити четко обозначило грани (2Drots отстранили обоих игроков – Прим. Sports.ru).

Понятно, что Коля ничего не рекламировал, он просто выложил сторис, но, опять же, тенденцию мы понимаем. Коля может играть во что угодно, но если ты публикуешь призыв, ссылки, то в медийном комьюнити это недопустимо. Точно так же недопустимо, как в профессиональном футболе делать ставки.

Он реально очень много сделал для команды, привел треть футболистов, за все это время ни одного косяка не было, наоборот, он очень помогал.

Мы сегодня это обсудили и в этой ситуации мы можем сказать ему только одно: «Коль, либо одно, либо другое», – сказал президент «Броуков» Дмитрий Егоров.

«Коля пришел к нам с готовой аудиторией в 500 тысяч человек. Он был известен пранкерством, для них это нормальная ситуация. От нас он ничего не взял, кроме зарплаты, которую он отрабатывает полностью. Коля у нас удовлетворяет свое желание играть в футбол, но его основная работа находится в другом мире – в мире пранков.

Однако раз он принимает участие в жизни коллектива «Броуков», то здесь мы не можем позволить себе, чтобы он продолжал находиться в составе команды. Дальше все зависит от него. Это его выбор, он остается за ним», – добавил владелец клуба Райзен.