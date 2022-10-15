Кирилл Погребняк: «Как сказал Уткин, два тайма по 25 минут – полная фигня. Ощущение, что играли по 60»

Нападающий «Наших Парней» Кирилл Погребняк подвел итоги матча 5-го тура Winline Медиалиги с ФК «Деньги» (1:1).

– Да, чистого игрового времени было 25 минут, но на самом деле играли как будто по 60 за тайм. Как сказал уважаемый мною , два тайма по 25 минут – это полная фигня.

– Почему не реализовали другие новые правила?

– Молодцы те, кто это придумал. Они что-то меняют, в принципе, это правильно. Понятно, я сейчас на эмоциях, но постоянные свистки, остановки игры – это мешает футболу. Мне не понравилось. Мы сегодня не выиграли, может, поэтому [мне не понравилось].

– Мне сейчас передали, что тайм продлился 47 минут.

– По ощущениям – 60. Постоянные свистки, остановки, что-то проверяют...

– Если бы ты принимал окончательное решение, оставили бы этот регламент?

– Нет, – сказал Погребняк каналу Winline Media Football League.

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