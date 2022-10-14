«Деньги» сразятся с «Нашими Парнями» Билялетдинова и Шишкина в Медиалиге

«Наши Парни» и «Деньги» сыграют в 5-м туре Winline Медиалиги.

«Наши Парни» делят 1-е место в группе B с SD и МФК , имя 7 очков (по дополнительным показателям команда легенд российского футбола на 2-й строчке).

«Деньги» после победы в прошлом туре на имею 4 очка и 7-е место в таблице.

Напомним, что тур пройдет по экспериментальным правилам.

– «Деньги». Начало матча в 21:30

Время начала матча: МОСКВОСКОЕ

Расписание 5-го тура Медиалиги