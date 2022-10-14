Соболев приехал на матч «Бей Беги». Это его первая игра после возращения в команду

Нападающий «Спартака» Александр Соболев приехали на матч «Бей Беги» в Winline Медиалиге. Для него матч против станет первым после возращения в команду.

«Всем привет! Сегодня после возвращения первая игра. Играем с бразильцами. Наверное, самая важная игра в группе. Поэтому я на стадионе. Буду переживать. С бровки, чем смогу, тем помогу, поэтому смотрите и болейте. Бей, беги, а там посмотрим», – сказал Александр на видео, опубликованном в телеграм-канале «Бей Беги».

Напомним, что Александр несколько недель назад покинул медиафутбольную команду из-за усталости от постоянным споров из-за статуса отдельных футболистов. На этой неделе Александр принял решение вернуться.