Нападающий «Денег» Трегулов извинился перед командой. Он поспорил с Осиповым на очко в Медиалиге

Нападающий «Денег» Дамир Трегулов извинился перед командой за спор на очко с президентом Winline Медиалиги Николаем Осиповым.

ФК «Деньги» на своем YouTube канале опубликовали видео, в котором команда осудила действия Дамира. Было проведено голосование.

«Недодумавши сделал. Это плохой пример, наверное, для всех, как не стоит показывать себя. Понятно дело, что хотел, как лучше. Я не хочу ни оправдываться как-то, хочу просто извиниться.

Я взрослый парень, я думал своей головой, когда это делал, значит, готов нести ответственность за это. Я это сделал не со зла, исключительно во благо команды. Сколько делаю я, понятно дело, не сравнится с тем, что делаете вы. Но то, что я вкладываю в это все, и душу и всю любовь к футболу и отношение к команде, я думаю, это показатель того, что это мне не безразлично и я это делаю от чистого сердца.

Я никогда вообще ничего не просил. Ни за чем не гнался. Мне в кайф быть в этой команде. Мы как одна семья. Голосование не видел, если все проголосовали «Нет» (против того, чтобы выгнать Дамира – прим. Sports.ru), то, пацаны, хочу вам сказать спасибо за аванс, потом что это поступок меня не красит, наверное, совсем никак.

Еще раз извините, буду исправляться на футбольном поле. Уверен, мы выйдем в плей-офф и будем это вспоминать, как неудавшуюся шутку», – сказал Дамир.

Команда проголосовала единогласно. Судя по всему, Дамир остается в команде. В ролике нет прямого ответа на этот вопрос.