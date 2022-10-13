«Этот кретин пожал руку человеку и поставил на кон 1 очко». Станос разнес Трегулова за пари с Осиповым

Президент ФК «Деньги» Станос рассказал, что думает по поводу спора Дамира Трегулова и Президента Winline Медиалиги Николая Осипова на 1 очко в 4-м челлендже МФЛ.

«Я узнал об этом в день челленджа. На вечернюю тренировку того дня решили, что мне приезжать не нужно, чтобы не пересекаться с этим человеком, которого я с первого дня курирую в клубе, как будто сына пытаюсь в «Зенит» устроить и чтобы его все там любили и считали самым классным и будущим лидером.

Но как показывает практика, не всегда мнение «родителей», соответствует действительности.

Только сказочный персонаж мог поставить на кон труд игроков, которые зарабатывали эти очки, и труд тех людей, кто сделал ему статус медиаигрока и форсил как хедлайнера в ФК «Деньги».

Такая благодарность. Сегодня вместе с командой решим, как нам поступить с Иванушкой нашим.

P.S. Этот кретин пожал руку человеку и поставил на кон 1 очко. И что-то мне подсказывает, что в случае победы он бы Николаю на голову залез, но настоял бы, чтобы ему начислили балл.

Имеет ли какое-то право Иванушка распоряжаться очками команды или заключать пари не от личного, а от командного лица? Нет, конечно же. Но решать это уже лиге. Пожал руку, неси ответственность», – написал Станос в своем телеграм-канале STANOS.

С «Денег» могут снять 1 очко в таблице Медиалиги. Форвард Трегулов проиграл пари Осипову