Осипов не будет снимать очко с «Денег» за проигрыш спора Трегуловым

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов заявил, что не будет снимать очко с ФК «Деньги» за проигранный спор Дамиром Трегуловым в 4-м челлендже.

«Предлагаю тему со снятием очков у «Денег» перевести в русло внутренних взаимоотношений команды.

Зарабатывают баллы эти все ребята потом и кровью, Дамир хотел как лучше, сами в таких ситуациях были все, но получилось как всегда.

Стас, уверен, все доходчиво объяснил, и теперь ждем от лучшего нападающего этой команды завтра пару голов для пополнения очков команды естественным способом…

Большую мотивацию не найти», – написал Осипов в своем телеграм-канале «О.Н.».

С «Денег» могут снять 1 очко в таблице Медиалиги. Форвард Трегулов проиграл пари Осипову