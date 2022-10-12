Ромарой – о последнем месте «Ромы» в рейтинге медийности: «Думаю, тут заслуженно в жопе»

Основатель «Ромы» Ромарой прокомментировал последнее место своей команды в сентябрьском рейтинге медийной активности Winline Медиалиги.

«Думаю, тут заслуженно в жопе по медийной активности, ибо особо контент не генерируем, за себя буду только говорить, за других не вижу смысла.

Пытался делать ролики с игр на основной канал, но там они мягко говоря не заходят, в итоге просто минус бабки, в эру прямых трансляций это норм – когда видео с игры не заходит.

Ролики с игр переносим на новый канал. Делать ролики себе в минус, нет сильного желания, но все равно что-то, да сделаем в ближайшее время. Но интересно все таки узнать все показатели, как считают эту активность.

Да и уверен, если включусь, войду в топы по этим показателем, но включусь ли я, это вопрос на который я сам не могу дать ответ», – написал Ромарой в телеграм-канале «Уютный Ромарой | ЛФК «Рома».