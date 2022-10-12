«Рома» – худшая команда по медийной активности в сентябре
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов назвал худшие команды лиги по индексу медийной активности.
«Посчитали индекс медийной активности команд за первый месяц их участия в лиге. Начну с аутсайдеров сентября. Указанные цифры составляют % от общей активности команд, где 100% это весь контент во всех соцсетях, как аккаунтов команд, так и отдельных игроков» – написал Осипов.
«Рома» стала худшей командой Медиалиги по этому показателю в сентябре.
18-е место: «Рома» – 0,39%,
17-е место: Watch TV – 0,50%,
16-е место: Tamo Junto – 1,15%,
15-е место: МФК «Рубин» – 1,20%,
14-е место: «Деньги» – 1,20%,
13-е место: «Бей Беги» – 1,35%.
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