«Рома» – худшая команда по медийной активности в сентябре

Теги ЛФК Рома Медиалига ФК Деньги Бей Беги Tamo Junto Watch TV МФК Рубин Николай Осипов Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов назвал худшие команды лиги по индексу медийной активности.

«Посчитали индекс медийной активности команд за первый месяц их участия в лиге. Начну с аутсайдеров сентября. Указанные цифры составляют % от общей активности команд, где 100% это весь контент во всех соцсетях, как аккаунтов команд, так и отдельных игроков» – написал Осипов.

«Рома» стала худшей командой Медиалиги по этому показателю в сентябре.

18-е место: «Рома» – 0,39%,

17-е место: Watch TV – 0,50%,

16-е место: Tamo Junto –  1,15%,

15-е место: МФК «Рубин» – 1,20%,

14-е место: «Деньги» – 1,20%,

13-е место: «Бей Беги» – 1,35%.

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