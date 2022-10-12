«Рома» – худшая команда по медийной активности в сентябре

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов назвал худшие команды лиги по индексу медийной активности.

«Посчитали индекс медийной активности команд за первый месяц их участия в лиге. Начну с аутсайдеров сентября. Указанные цифры составляют % от общей активности команд, где 100% это весь контент во всех соцсетях, как аккаунтов команд, так и отдельных игроков» – написал Осипов.

«Рома» стала худшей командой Медиалиги по этому показателю в сентябре.

18-е место: «Рома» – 0,39%,

17-е место: Watch TV – 0,50%,

16-е место: – 1,15%,

15-е место: МФК – 1,20%,

14-е место: «Деньги» – 1,20%,

13-е место: – 1,35%.