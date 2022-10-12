Райзен станет вратарем. «Броуки» заявят его на Медиалигу

Владелец Райзен станет вратарем команды.

«У нас после этого матча (против (0:0), – прим Sports.ru) революция в команде произошла. Сразу стоит объявить. После того как вратарь Будаков вчера тащил все мячи, бывший президент клуба Артем Венгер принял решение, что теперь он становится вратарем команды, и будет заявлен.

С этой недели приступаем к тренировочному процессу. Мы просим либо у Александра Филимонова, либо у Сани Будакова, если у них есть тот самый комбинезон, которым раньше пользовались вратари, неважно какого размера, Артем готов его надеть.

Мы не шутим абсолютно, Артем Венгер будет заявлен как четвертый вратарь «Броуков» на вторую часть сезона, и, возможно, даже в последних турах, если будет такая возможность, Артем обязательно выйдет на поле. Тем более, Иван Зириков собирается его натренировать.

Наши вратари даже будут выпускать контент с тем, как Артем Венгер становится вратарем. Так что, я думаю, что спасибо тебе, Сань, вчера такое решение было принято», – сказал Дмитрий Егоров на конференции Winline Media Football League.