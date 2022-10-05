«Давыдов еще не раскрылся в Медиалиге, это еще не весь его потенциал». Иван Соловьев о форварде «Броуков»

Экс-игрок «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев вспомнил байку о Сергее Давыдове.

– Одна из главных звезд Медиалиги – [Сергей] Давыдов, который играл с тобой в «Динамо». Расскажи про него какую-нибудь байку.

– Сидим на базе. Покушали – его машины нет, а она стояла около ресепшн. Смотрим – Петреску на его машине гоняет по базе. Он – ему: «Мистер, мистер! Машину поставь!» Петреску очень Давыда любил, очень. Как сын ему был. При Петреску Давыд мог делать, что хотел.

Но он еще не раскрылся в Медиалиге, это еще не весь его потенциал. Еще чуть-чуть, и он полностью себя раскроет. Он нашел себя. Это сто процентов его лига.

– Если бы Давыдов предложил играть за его команду?

– За ? Это очень веселая команда. Можно было бы попробовать окунуться в это. Реально получаю кайф, когда пацаны снимают челленджи. Погрузиться в это – кайф. Поснимать челленджи, поугорать. Давыд же нашел свою стихию, – сказал Соловьев.