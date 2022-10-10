«Если команда ни хрена не делала – пускай едут в Казахстан». Глава Медиалиги представит рейтинг медийности команд

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, что в ближайшее время представит рейтинг медийной активности команд-участниц второго сезона.

«Данный рейтинг будет состоять из 45-50 критериев: социальные сети команды, 20 самых медийных игроков команды, количество подписчиков, лайки, комментарии и прочие элементы, составляющие активность команды.

Мы выведем определенную цифру, которая будет неким эквивалентом для распределения призового фонда, и, исходя из цифр, которые мы получим по итогу сезона, будем принимать решение, какие команды пойдут в 3-й сезон с лигой, а какие нет.

Если команда ни хрена не делала в 1-м и 2-м сезонах – пускай едут к Дидару играть в Казахстан и кайфуют от турнира, который будет там. Я не против.

В лиге в 3-м сезоне команды, которые медийно ни ### не делают, мы видеть не хотим» – сказал Николай на стриме Медиалиги.