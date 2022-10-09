Президент «На Спорте» Соленов: «Объективно, Комис и Дуб – недостаточно медийные»

Президент Лев Соленов высказался о медийных и профиках в Winline Медиалиге.

– Как ты продавил, чтобы Дуб был медийным?

– Не знаю, я в этом вообще не участвовал. Решение же должно было быть принято КДК и соответственно должны быть какие-то принципы. Комис медийный? Тогда почему Дуб не медийный? Объективно, это недостаточно медийные ребята, чтобы считаться медийными внутри медиафутбола.

– Может быть, вынесешь предложения на следующий сезон?

– Ну, предложение должно быть сбалансированным. У меня его сейчас нет. Я еще за полтора месяца до начала сезона встречался с Колей, ему говорю: «Минимум, 3-4 медийника должно быть на поле». Он говорит: «Будем постепенно». Посмотрим, что будет дальше. Для медийного футбола два медийных футболиста, тем более когда есть пограничные, как Дуб.

Пограничные, должны считаться пограничными. Я еще предлагал такую гипотезу: можно добавить такую категоризацию, есть медийные профики, а есть медийные не профики и есть соответственно ноунейм профики, – сказал президент «На Спорте» телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».