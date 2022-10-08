Осипов считает, что частичная мобилизация сказалась на просмотрах Медиалиги: «Часть аудитории не может думать о футболе»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов объяснил падение просмотров частичной мобилизацией.

«Новость о частичной мобилизации застала нас 21 сентября в среду. К этому моменту мы спокойно отыграли первый тур и получили хорошие просмотры. В пятницу стартовал второй тур, и вот здесь мы уже почувствовали первые эффекты.

Команды недосчитались примерно 20 человек, и каждый день цифра росла. Атмосфера на матчах была гнетущей, игроки только и говорили о потенциальном отъезде. Кто-то уже все решил и собирался улетать сразу после игры. Кто-то успел столкнуться с мобилизацией лично – тете Вити Кравченко из «Десятки» (она военный медик) пришла повестка.

Уверен, что внутренняя напряженность прорывалась в игровых эпизодах. Например, в одном из самых жестких моментов тура, когда капитан 2Drots Эдамс влетел двумя ногами в лежащего игрока . После матча Эд признался, что очень переживает из-за новостей и три дня не может есть.

Ситуация моментально ударила по просмотрам. Первый тур МФЛ-2 собрал больше зрителей, чем финальный отрезок первого сезона (когда лига набрала мощную популярность). Второй тур просел процентов на 20. Отчасти спад естественный, но мобилизация тоже повлияла: внимание зрителей расфокусировано, часть аудитории не может думать о футболе», – написал Николай в своем блоге на Трибуне.

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