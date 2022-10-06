Президент Медиалиги Осипов анонсировал рейтинг медийной активности. Он будет влиять на призовые

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов анонсировал появление рейтинга медийной активности команд.

«После 4-го тура объявим рейтинг «медийной активности» команд лиги за сентябрь.

Напомню, по нему будут высчитывать призовые каждой команде лиги из прибыли за сезон.

При расчете коэффициента считается около 40 показателей.

Подробно будет рассказан механизм подсчета на конференции», – написал Осипов в своем телеграм-канале.