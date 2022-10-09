Володя XXL о непопадании в старт «Броуков»: «Наказан. Исправительные работы»

Володя XXL объяснил, почему не попал в стартовый состав на игру с .

– Наказан сегодня что-ли или почему не играешь? – Наказан. Исправительные работы. Одна игра. – Сос (Антон Соснин – главный тренер «Броуков», прим. Sports) наказал? – Да – А Дима Егоров поддержал эту инициативу? – Не знаю, никто не знает. Я вообще не знаю, что надо сделать, чтобы выйти, – рассказал Володя XXL телеграм-каналу «С детства за медиафутбол».