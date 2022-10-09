«Броуки» и «Бей Беги» сыграют в Медиалиге. Победитель матча заберет сокращение «ББ»

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Воскресную программу 4-го тура Winline Медиалиги открывают «БроукБойз» и «Бей Беги». «Броуки» подходят к матчу с серией из 3-х побед подряд и в статусе лидера в группе A. «Бей Беги» имеют в своем активе 1 победу в 2-х матчах. Они идут шестыми в турнирной таблице.

Перед матчем «Броуки» предложили пари «Бей Беги». Условия тут.

9 октября

«БроукБойз» – «Бей Беги». Начало матча в 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча – московское.

Расписание 4-го тура Медиалиги

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