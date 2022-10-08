Если проигрываем мы: «ББ» в трансляциях ваши». «Броуки» предложили пари «Бей Беги»

«БроукБойз» в своем телеграм-канале предложили пари на матч 4-го тура Winline Медиалиги.

«Друзья, мы предлагаем вам вот какие условия пари матча с «Броуками».

Победа наша: Джикия и Соболев, медийные руководители, принимают участие в одном челлендже с «Броуками» и приходят на «Броукаст» (подкаст «Броуков» – прим. Sports). Мелкая проблема для медийной команды.

Если проигрываем мы: «ББ» (речь о сокращении названия команды – Прим. Sports.ru) в трансляциях ваши + еще одно условие, придумайте сами», – написали в своем телеграм-канале.

Матч «БроукБойз» против «Бей Беги» состоится 9 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.