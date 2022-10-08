«Одного Салима будет мало, нужны Кэти Би и Холанд». Райзен затроллил «Амкал» после поражения от На «Спорте»

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Основатель «БроукБойз» Райзен высказался о матче 4-го тура Winline Медиалиги «На Спорте» – «Амкал» (2:1).

«Одного Салима ребятам будет мало, нужны Кэти Би и [Эрлинг] Холанд», – написал Райзен в своем телеграм-канале risenHAHA шport.

Недавно в подкасте «После Тура» (подкаст Reality – прим. Sports) Райзен негативно высказывался о трансфере Салима в «Амкал».

Ожидается, что полузащитник Reaility перейдет в «Амкал» после 5-го тура Медиалиги.

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