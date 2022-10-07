Мура не перейдет в «Амкал» в этом сезоне. Трансфер состоится по завершении чемпионата

Защитник Reality Мура рассказал, когда перейдет в .

– Появилась информация, что Салим уходит после 5-го тура, а ты по окончании сезона МФЛ. Это правда?

– Все верно. Мы общались с Германом. Изначально я ему дал понять, что команду не оставлю посреди сезона, я доиграю за нее.

Мы договорились, что по окончании МФЛ я перехожу в «Амкал». И подтверждаем... Ну только тогда, когда я подпишу контракт.

– А с Салимом как-то обсуждали?

– Нет. Все, что связано с Салимом, – все к нему. Я никак не причастен к его истории. Все эти вопросы к нему, – рассказал Святослав в интервью телеграм-каналу «Некласико».