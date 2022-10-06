«Амкал» и Reality достигли договоренности по переходу Салима
Полузащитник Роман Салимов рассказал о договоренности «Амкала» и Reality насчет своего перехода.
«Сегодня прошла встреча президентов «Амкала» и Reality, где, вроде как, была достигнута договоренность по моему переходу после 5-го тура (Winline Медиалиги – прим. Sports).
Почему вроде как? Да потому что нельзя быть уверенным на 100 %, пока не подписан контракт. Как вам новость, друзья?», – написал Салим в телеграм-канале SalimFM.
Ранее Салим рассказывал, что хочет, чтобы от трансфера выиграли все.
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