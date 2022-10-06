«Амкал» и Reality достигли договоренности по переходу Салима

Полузащитник Роман Салимов рассказал о договоренности и насчет своего перехода.

«Сегодня прошла встреча президентов «Амкала» и Reality, где, вроде как, была достигнута договоренность по моему переходу после 5-го тура (Winline Медиалиги – прим. Sports).

Почему вроде как? Да потому что нельзя быть уверенным на 100 %, пока не подписан контракт. Как вам новость, друзья?», – написал Салим в телеграм-канале SalimFM.

Ранее Салим рассказывал, что хочет, чтобы от трансфера выиграли все.