Главный тренер Reality Арам – о переходе лидеров в «Амкал»: «Мура до конца сезона точно с нами»

Главный тренер Reality Арам Айрапетян прокомментировал возможные трансферы Салима и Муры в .

– Что сейчас с Салимом и с Мурой?

– Мы встречались с Германом вчера, мы достигли определенных договоренностей. Салим контентное желание изъявил, что он хочет уйти дальше туда в «Амкал».

Мы не против этого. Вообще никаким образом. Но мы, конечно, против того, чтобы он уходил после 5-го тура. Потому что, если введут правило о том, что на поле должно быть 3-4 медийных футболиста, то Салим является одним из наших медийных футболистов. Соответственно, это создаст нам большие проблемы именно в этом.

Мы не сможем его заменить другим игроком. Даже, если он у нас есть.

– А по поводу Муры?

– По поводу Муры. Мура до конца сезона точно с нами, а дальше будем смотреть. У него есть предложение от Германа, мы тоже не в противовес не лезем. Его желания мы уважаем, потому что он игрок, который с нами с первого сезона. Одни из тех, кто остался до конца с нами.

Поэтому мы не будем подножки ставить, не будем грязно как-то с ним действовать. После сезона мы открыты в переговорам. Если у них есть договоренность, мы не будем мешать, – сказал Арам в интервью телеграм-каналу Winline Media Football League.