Winline Медиалига выпустила видео с челленджами на точность

выпустила очередной челлендж. На это неделе участники соревновались в точности.

В группе A победителем стал Поликарп из «Родны Медиа», а в группе B сильнейшим стал Андрей Горбанец из Watch TV. Команды получили по 1 очку в турнирную таблицу.

Напомним, что после челленджа президент «На Спорте» Лев Соленов подал протест в КДК на результаты челленджа в группе A. Оператор не снял попытку Поликарпа и попросил его перевыполнить задание.

КДК оставил в силе результаты челенджа.