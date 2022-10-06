Winline Медиалига выпустила видео с челленджами на точность
Winline Медиалига выпустила очередной челлендж. На это неделе участники соревновались в точности.
В группе A победителем стал Поликарп из «Родны Медиа», а в группе B сильнейшим стал Андрей Горбанец из Watch TV. Команды получили по 1 очку в турнирную таблицу.
Напомним, что после челленджа президент «На Спорте» Лев Соленов подал протест в КДК на результаты челленджа в группе A. Оператор не снял попытку Поликарпа и попросил его перевыполнить задание.
КДК оставил в силе результаты челенджа.
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