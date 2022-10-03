Абаев – о пенальти с сальто: «Самый необычный гол, который я пропускал»

Вратарь GOATS Илья Абаев ответил на вопросы о пропущенном голе с пенальти с сальто.

– Это самый красивый, который вам забивали?

– В чем красивый?

– Не, ну это круто. Сальто.

– Необычно, да. Самый необычный, наверное, но по красоте нет.

– Для вратаря это унизительно или нормально?

– Ну, это же Медиалига, поэтому по-барабану, – сказал Илья в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».

Пенальти с сальто – шоу-номер из Медиалиги! Его автор уже исполнял такой трюк и попадал в 433 и Sports Illustrated