Продюсер GOATS: «Goody – ########. Он должен мне 250 тысяч»

Продюсер ФК GOATS обвинил основателя команды Goody во лжи и потребовал вернуть ему деньги за проделанную работу.

«Goody – ######## (лжец). В августе он позвал меня делать с ним ФК GOATS. Я занимался разработкой логотипа, фирменных цветов команды, бронировал академию «ПСЖ», вел переговоры по съемкам.

Goody пожал мне руку и пообещал 10% с прибыли. Второй раз Goody на салфетке, как Месси, подписал, что я во втором сезоне буду получать зарплату и 10% с прибыли.

После этого он позвонил и сказал, что не готов со старта давать 10%. То есть уже ########. Он отменил все договоренности, я начал работать с ним за фиксированную сумму – 100 тысяч.

И был базар о том, что я за свою идею с приглашением 6ix9ine хочу отдельный бонус. Мы это все проговорили, после этого мы сделали первый ролик на ютуб, весь сентябрь я снимал контент, делал свою работу.

Goody не мог договориться с Фонбет, поэтому бюджета на продакшн не было. Один оператор все снимал и монтировал. Goody после этого написал в чат: «Посмотрите, как у «Родины» делается контент». Я поржал, ответил: «Ты сейчас это пишешь человеку, который один работает, которому ты еще не заплатил».

За тему с 6ix9ine он даже организаторам еще не заплатил. И мне не хочет платить. Он меня кикнул из чата. Написал, что рассчитает меня за две недели, и после этого заблокировал.

Я считаю, что если ты расторгаешь договор в одностороннем порядке, то должен выплатить компенсацию. Я не прошу того, что он мне не должен.

Он должен мне 250 тысяч», – сказал Lil Дождь каналу Крысева | Медиа футбич.