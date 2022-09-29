В «Амкал» перешел бывший игрок тульского «Арсенала» и «Ротора» Довбня

усилился бывшим игроком тульского «Арсенала» и «Ротора».

К клубу Медиалиги присоединился 26-летний защитник Александр Довбня.

«Добро пожаловать, профессионал! Это наш супермен, который вызвался помочь нашей команде преодолеть сложную ситуацию.

Центральный защитник выбрал игровой номер 90! Саша сможет дебютировать уже в ближайшие выходные!» – сообщает телеграм-канал El Classico band.

Довбня – воспитанник академии «Локомотива». В РПЛ он играл за «Арсенал» и «Ротор», также имеет опыт выступлений в Казахстане и на Кипре.