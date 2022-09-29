Некит: «2Drots в Болгарии стали бы чемпионами. За топ-3 бы поборолись точно»

Некит оценил перспективы 2Drots в чемпионате Болгарии.
Эта тема была поднята в шоу «Это Медиафутбол, бро!» при обсуждении возможного перехода игрока «Амкала» Прокопа в «Ботев». Сейчас он находится в команде на просмотре.
Некит: Я уверен, запихни 2Drots в чемпионат Болгарии – мы там станем чемпионами.
Дмитрий Егоров: Вы уже РПЛ выиграли.
Некит: Ты хочешь сказать, мы бы там не поборолись за тройку?
Федос: Подожди, сейчас я еще немного на него посмотрю, и он уже про пятерку будет говорить (все смеются).
Некит: За тройку бы поборолись. В РПЛ мы бы точно не проиграли все матчи.
Федос: Я уверен, что вы бы не поборолись за тройку, честно.
Дмитрий Егоров: И в РПЛ бы все проиграли тоже.
Некит: Заявите нас в РПЛ, чтобы мы могли закрыть рот Диме Егорову.
Некит о 2Drots: «Мы можем эту Вторую лигу распидарасить. Если попадем в РПЛ прямо сейчас, зацепимся за очки, все матчи не проиграем»
Простите, мы подробно разобрали стандарты «2Drots». Это их главное оружие, они и правда хороши