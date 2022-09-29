Некит: «2Drots в Болгарии стали бы чемпионами. За топ-3 бы поборолись точно»

Некит оценил перспективы 2Drots в чемпионате Болгарии.

Эта тема была поднята в шоу «Это Медиафутбол, бро!» при обсуждении возможного перехода игрока в «Ботев». Сейчас он находится в команде на просмотре.

Некит: Я уверен, запихни 2Drots в чемпионат Болгарии – мы там станем чемпионами.

Дмитрий Егоров: Вы уже РПЛ выиграли.

Некит: Ты хочешь сказать, мы бы там не поборолись за тройку?

Федос: Подожди, сейчас я еще немного на него посмотрю, и он уже про пятерку будет говорить (все смеются).

Некит: За тройку бы поборолись. В РПЛ мы бы точно не проиграли все матчи.

Федос: Я уверен, что вы бы не поборолись за тройку, честно.

Дмитрий Егоров: И в РПЛ бы все проиграли тоже.

Некит: Заявите нас в РПЛ, чтобы мы могли закрыть рот Диме Егорову.

Некит о 2Drots: «Мы можем эту Вторую лигу распидарасить. Если попадем в РПЛ прямо сейчас, зацепимся за очки, все матчи не проиграем»

Простите, мы подробно разобрали стандарты «2Drots». Это их главное оружие, они и правда хороши