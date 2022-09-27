«В одной команде повестки получили 10 человек. Но Медиалига продолжается». Осипов о будущем чемпионата

Николай Осипов рассказал о потерях команд Медиалиги и отъезде футболистов.

– Число уехавших по разным причинам ребят удвоилось как минимум.

Что касается перспектив продолжения или приостановки лиги, ничего не поменялось. Мы продолжаем, останавливаться не планируем.

Многих призывают – это современные реалии, что поделать. У нас в одной команде 10 человек повестки получили.

– В каком случае МФЛ будет прервана?

– В случае запрета властей на проведение массовых мероприятий. Правильную формулировку я не знаю, – сказал глава Winline Медиалиги.

По словам журналиста Севастиана Терлецкого, заявление Осипова, что число уехавших увеличилось в два раза, означает, что суммарное количество возросло примерно с 20 до 40 человек.