Герман Эль Класико: «Амкал» столкнулся больше других с отъездами игроков»

Основатель Герман Эль Класико высказался о кадровых проблемах команды.

«Сравнив наши кадровые сложности с другими командами я понимаю, что «Амкал» столкнулся больше других с отъездами игроков по семейным обстоятельствам. У нас настолько много потерь, что еле набирается на заявку на следующий матч.

Также стоит относить к кадровым сложностям потерю двух лидеров: на просмотре в Болгарии (мы все желаем ему попасть в большой футбол в Европе – это мечта! Но сами понимаете насколько он важное звено в атаках «Амкала»).

Вася Маврин травмирован и не тренируется. Нет он не ушел из «Амкала» (вопреки фрагменту ролика Блата с прошедшего матча) Но его моральное состояние достаточно хрупкое. Он как и все находится под большим давлением.

Вроде бы случилась и хорошая новость! Открыли дозаявки! Мы открыли свой трансферный шорт-лист и сделали предложение. Мы договорились. Но оказалось, что лига запрещает в «экстренной дозаявке» заявить игрока, который играет за другую команду на МФЛ.

Это означает, что нам нужно либо искать ноунейма (в мире медиафутбола) на проблемную позицию, либо жертвовать результатом до 6 тура выпуская в проблемную зону игроков с других позиций. Ведь только после 5 тура мы сможем заявить новичка, который играл на МФЛ в другой команде.

Вот такой парадокс. Игроки уехали. Новых взять можете. Но не из других команд, а неизвестно откуда», – написал Герман в телеграм-канале El Classico band