Эльхан: «Многие команды МФЛ лишились 30-40% своих игроков»

Полузащитник «Бей Беги» Эльхан Салахов оценил потери команд Winline Медиалиги из-за сложившейся ситуации.

Многие команды МФЛ лишились 30-40% своих игроков. Я не виню тех, кто решил покинуть страну. Это дело каждого. Но не думаю, что увидите многих любимчиков в ближайшее время, это факт.

Конечно же, я знаю, кто и из каких команд уже вне страны. Но только они в праве об этом сообщать, если опять же захотят! Ну или руководители клубов, – написал Эльхан Салахов в телеграм-канале «Эл. Для своих Эльхан».

Напомним, что Медиалига на этой неделе открыла дозаявку для команд, которые потеряли футболистов.