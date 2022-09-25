«К судьям я буду относиться #####. Пусть теперь попробуют судить #####». Тренер 2Drots Кузнецов после 1:4

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов раскритиковал судей после матча с «Рубином».

Во 2-м туре Winline Медиалиги 2Drots потерпели крупное поражение от казанской команды – 1:4.

«Во-первых, хотелось бы поздравить судейский комитет. Я мало говорю о судействе, не молчу только тогда, когда начинается беспредел.

Поздравляю их, они сделали то, что никто не мог сделать – мы проиграли. Да, мы ошибались, но судейские решения для меня просто вопиющие.

Они добились, что мы проиграли. К судейскому комитету я теперь буду относиться #####. Можете так и написать. Пусть теперь попробуют судить #####», – сказал тренер 2Drots каналу «Ну вот так».

– Мы проиграли заслуженно, но то, что делают судьи, это просто хамство. Теперь я с ними буду себя вести по-другому. Молчать я теперь не буду. Сейчас будет тотальный прессинг.

– Думаете, поможет?

– Если будут ###### заниматься, то да, – добавил Кузнецов в интервью каналу «Крысева | Медиа Футбич».

Безумный прыжок с двух ног в матче 2Drots и «Рубин» – не красная. Зато два удаления после потасовки из-за инцидента