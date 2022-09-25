Эдамс об 1:4 с «Рубином»: «Поражение надо принять достойно»

Капитан 2Drots Эдамс прокомментировал поражение 2Drots в Winline Медиалиге от (1:4).

Поражение надо принять достойно, ##### ошибок. Кто в комментах меня на ### посылает, отпишитесь и мозги мне не #####. Мы побеждаем, я забиваю – вы пишите, что я – молодец, Сейчас все сыграли #####, да, меня должны были удалять, не знаю почему не удалили», – написал Эд в своем телегам-канале «я Эд, а не Эдик».

Также Эд высказался в интервью телеграм-канале «Крысева | Медиа Футбич»:

«Четыре – это много. Не знаю, что произошло, будем разбираться. На самом деле просто плохо играли. Я не скажу, что «Рубин» выдал лучшую игру, скорее всего мы выдали свою худшую игру, но поражение надо принять достойно.

Это футбол, такое бывает. Ничего в этом такого прям не вижу. Такое бывает просто и все.

В каких-то моментах у нас начало пригорать. Реф где-то потерял нить игры. Мы не выполнили тактику на игру от слова совсем. Договаривались об одном, сделали на поле другое. Пацаны, такое бывает».