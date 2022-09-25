Судья Апонасенко объяснил, почему не удалил Эдамса в матче против «Рубина»

Главный арбитр матча Winline Медиалиги – 2Drots (4:1) Юрий Апонасенко объяснил, почему не удалил Эдамса за фол в первом тайме.

– Эд сделал подкат, но мяч был между ними, он, по идее, не задел тело, никуда не попал.

– Но он двумя ногами прямо в лежачего игрока.

– Я согласен, но двумя ногами, если ты ничего не делаешь, – это опасная игра. Я согласен, что там было что-то некрасивое, с этого все и началось.

– Мне кажется, что фол Эда гораздо грубее, чем то, что сделал Гаучо.

– Ну Гаучо ударил по лицу человека. Или куда-то по шее, – сказал Апонасенко в интервью каналу «Крысева | Медиа Футбич».

Безумный прыжок с двух ног в матче 2Drots и «Рубин» – не красная. Зато два удаления после потасовки из-за инцидента