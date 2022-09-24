Молодой Платон: «От банки ФК «На Спорте» до капитанства в ФК «Козлы»

Полузащитник GOATS Молодой Платон прокомментировал дебют команды в Winline Медиалиге.

«Первый тайм медийными составами? Никто такого не обещал. Я вот такого не знал.

Я играл нормально, меня просто меняли. Мне пофиг, какой тайм, главное чтобы капитанская повязочка была на плече. Она побывала.

От банки ФК «На Спорте» до капитанства в ФК «Козлы», – сказал Платон в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».

В дебютном матче GOATS проиграли «Нашим Парням» (0:3).

Рэпер WhyBaby? из GOATS 3 минуты простоял в центре поля – клуб максимально медийно дебютировал в лиге