GOODY обвинил «Наших Парней» в нарушении договоренности по участию медийных игроков в матче

GOODY обвинил «Наших Парней» в нарушении договоренностей по поводу участия в матче медийных игроков.

GOATS проиграли во 2-м туре Winline Медиалиги команде РФС со счетом 0:3, дважды пропустил в стартовые семь минут.

«Договорились с начальством «Наших Парней»: давайте первые 15 минут покатаем, не будем лететь, катиться. Пусть медийные парни войдут в игру.

Они летят, бегут. Забивают нам два — это ######. «Наши Парни» нарушили все договоренности. Они наплевали на негласный регламент между командами.

Договорились играть первые 15 минут медийными ребятами, играем для удовольствия. У нас вышли Mayot и другие, а они бегут, катятся, летят вперед. Нам два гола не засчитали, чувак», – сказал GOODY по ходу матча.

«Козлы» – честные ребята, делают то, что говорят. Мы сказали, что выйдем медийным составом – мы вышли. Вот это ваша Медиалига – должно происходить то, что было первые три минуты. Первые шесть даже. А хотелось больше, хотелось тайм так сыграть. Было бы офигенно», – добавил основатель GOATS после игры в интервью каналу «Крысева | Медиа футбич».

Рэпер WhyBaby? из GOATS 3 минуты простоял в центре поля – клуб максимально медийно дебютировал в лиге