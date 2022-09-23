SeeMee о дебюте GOATS в Медиалиге: «Я думал, мы хуже будем»

Хип-хоп исполнитель и полузащитник GOATS SeeMee прокомментировал дебют команды в Winline Медиалиге.

– Я думал, мы хуже будем.

– Ты хромаешь, что случилось?

– Брат, у меня был порезан ахилл примерно месяц назад. Я уронил зеркало и по-тупому порезал. Бытовая проблема. И сейчас с порванным ахиллом я вышел на поле. Мы играем против Билялетдинова, против жестких чуваков.

Но, честно говоря, я смотрю на себя, на Майотика (Mayot – хип-хоп исполнитель, игрок GOATS, – прим. Sports.ru), на хапуг лютых, – отлично выглядим. Поэтому, ребятки, дайте шуму для нас, – сказал SeeMee в интервью каналу «Крысева | Медиа футбич».

Напомним, что GOATS проиграл «Нашим парням» в дебютном матче на Медиалиге (0:3).

Рэпер WhyBaby? из GOATS 3 минуты простоял в центре поля – клуб максимально медийно дебютировал в лиге