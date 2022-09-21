Пари Василия Уткина и Камила Гаджиева сорвалось.

«Эгриси» Уткина и Fight Nights Гаджиева встретятся во 2-м туре Winline Медиалиги.

Гаджиев пообещал своей команде призовые в размере 500 тысяч рублей за победу в этом матче.

Уткин в ответ предложил боссу Fight Nights пари: проигравший выплачивает победителю полмиллиона.

Гаджиев согласился на спор, но при условии, что он и Уткин выходят на поле и проводят матч полностью.

Однако Уткин выразил мнение, что подобные условия Гаджиева означают его «слив» от пари.

«В общем, Гаджиев слился. Ничего, Камил, обыграем вас бесплатно.

Что нового? Ничего. Просто Камил Гаджиев – фуфлогон», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

И «Эгриси», и Fight Nights дебютировали в Медиалиге в этом сезоне. Главным тренером Fight Nights является Александр Мостовой.