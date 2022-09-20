Уткин о споре на 500 тысяч рублей с Гаджиевым: «Это почти предложение сдать игру»

Василий Уткин и Камил Гаджиев поспорили на 500 тысяч рублей на победу своих команд в очном матче Winline Медиалиге.

«Я в Медиалиге человек новый, но в любительском футболе какое-то время уже живу. Камил, у нас не принято деньгами швыряться. Если есть – тратьте, зачем рассказывать об этом?

Это почти предложение сдать игру. Из 500 [тысяч] соточку кому-то отдать… Я не хочу сказать, что я это так воспринимаю. Просто это некрасиво, это не в духе Медиалиги. Медиалига не была и не будет соревнованием денег. Она про другое.

Меня задели твои слова, Камил. Я заехал в банк и снял 500 тысяч. Камил, давай, ты ответишь за свои слова. Я так каждый раз делать не буду, у меня денег не хватит. Но пусть это будет пари, от которого ты изначально отказался, но бравирнул своим полмиллиончиком.

У нас в команде таких денег нет, мы таких премиальных не платим и стараемся вкладывать в то, чтобы команда развивалась.

Поэтому, Камил, твои полмиллиона против моих. Если моя команда выиграет – а я в это верю – премиальные ей заплатишь ты. В размере полмиллиона рублей. А если мы проиграем, я отдам тебе свои деньги», – сказал Уткин.