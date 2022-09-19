Fight Nights получат 500 тысяч рублей призовых за победу над «Эгриси» Уткина

Босс Fight Nights Камил Гаджиев пообещал 500 тысяч рублей призовых для своей команды за победу над «Эгриси» Василия Уткина.

Клубы встретятся во 2-м туре Winline Медиалиги.

– Я сейчас должен сказать: «Пфф, че нам «Эгриси»? Да мы «Рубин» ломанули. Это команда Василия Уткина?

– Да.

– Ну все, кранты им.

– Это топ-команда ЛФЛ.

– Серьезно? Лучше нам этого не знать. Я никому этого говорить не буду. Просто выйдем и сыграем.

– Что бы ты хотел сказать Василию перед матчем?

– Я же не могу сейчас Васе предложить выйти и сыграть в футбол, правильно?

– Можешь предложить ему пари…

– Я лучше скажу, что если мои ребятки обыграют «Эгриси», получат полмиллиона рублей. Пускай им будет хорошо, а не Васе. 500 штук на кону в этом матче, – приводит слова Гаджиева канал Крысева | Медиа футбич.

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