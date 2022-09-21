Карпин о матче сборной с командой из Медиалиги: «Чтобы шоу устроить? Ну, можно»

Валерий Карпин высказался о возможном проведении матча сборной России с командой из Медиалиги.
– Сборная в последующем может сыграть с медиакомандами?
– Ну, может быть. Шоу чтобы устроить? Ну, можно.
– То есть, это будет несерьезный матч, если вы говорите «Шоу устроить»?
– А вы хотите серьезный, да?
– Ну если они уже начали играть в Кубке и будут дальше расти и расти?
– До уровня сборной России? Давайте тогда будем вызывать их в сборную, – приводит слова Карпина телеграм-канал «Крысева | Медиа футбич».