Карпин о матче сборной с командой из Медиалиги: «Чтобы шоу устроить? Ну, можно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Медиалига Футбол

Валерий Карпин высказался о возможном проведении матча сборной России с командой из Медиалиги. 

Сборная в последующем может сыграть с медиакомандами?

– Ну, может быть. Шоу чтобы устроить? Ну, можно. 

– То есть, это будет несерьезный матч, если вы говорите «Шоу устроить»?

– А вы хотите серьезный, да? 

– Ну если они уже начали играть в Кубке и будут дальше расти и расти? 

– До уровня сборной России? Давайте тогда будем вызывать их в сборную, – приводит слова Карпина телеграм-канал «Крысева | Медиа футбич».

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