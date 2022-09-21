Карпин о матче сборной с командой из Медиалиги: «Чтобы шоу устроить? Ну, можно»

высказался о возможном проведении матча сборной России с командой из Медиалиги.

– в последующем может сыграть с медиакомандами?

– Ну, может быть. Шоу чтобы устроить? Ну, можно.

– То есть, это будет несерьезный матч, если вы говорите «Шоу устроить»?

– А вы хотите серьезный, да?

– Ну если они уже начали играть в Кубке и будут дальше расти и расти?

– До уровня сборной России? Давайте тогда будем вызывать их в сборную, – приводит слова Карпина телеграм-канал «Крысева | Медиа футбич».