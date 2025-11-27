Олимпийский чемпион Храмцов заканчивает карьеру, сообщил тренер сборной России: «Возвращаться он не планирует»

Олимпийский чемпион Храмцов не планирует возвращаться к соревнованиям.

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов не планирует возвращаться к соревнованиям.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов. Летом спортсмен сообщал о паузе в выступлениях, а в сентябре заявил , что будет соревноваться только под флагом России.

«Думаю, что он уже не вернется [к соревнованиям]. Он заканчивает свою спортивную карьеру. Контакт есть, мы взаимодействуем, но возвращаться он не планирует. В тренерский штаб? У него другие планы», – сказал Иванов.

Храмцову 27 лет, он олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Сейчас российские тхэквондисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.