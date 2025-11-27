Олимпийский чемпион Храмцов заканчивает карьеру, сообщил тренер сборной России: «Возвращаться он не планирует»
Олимпийский чемпион Храмцов не планирует возвращаться к соревнованиям.
Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов не планирует возвращаться к соревнованиям.
Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов. Летом спортсмен сообщал о паузе в выступлениях, а в сентябре заявил, что будет соревноваться только под флагом России.
«Думаю, что он уже не вернется [к соревнованиям]. Он заканчивает свою спортивную карьеру. Контакт есть, мы взаимодействуем, но возвращаться он не планирует. В тренерский штаб? У него другие планы», – сказал Иванов.
Храмцову 27 лет, он олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Сейчас российские тхэквондисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
