Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»

Олег Матыцин поблагодарил международные спортивные федерации, допустившие россиян.

«Уже очевидно, что международные федерации и мировой спорт в целом теряют много, в частности объективную конкуренцию, лишая атлетов из России и Беларуси права участвовать в соревнованиях, а страны – возможности проводить турниры.

Мы при этом готовы к конструктивному диалогу, всегда подчеркиваем недопустимость политизации спорта и выступаем за равный доступ к спортивным соревнованиям.

Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену. Рассчитываю, что это будет хорошим примером для других коллег», – сказал министр спорта РФ.