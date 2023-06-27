Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Единоборства

Олег Матыцин поблагодарил международные спортивные федерации, допустившие россиян.

«Уже очевидно, что международные федерации и мировой спорт в целом теряют много, в частности объективную конкуренцию, лишая атлетов из России и Беларуси права участвовать в соревнованиях, а страны – возможности проводить турниры.

Мы при этом готовы к конструктивному диалогу, всегда подчеркиваем недопустимость политизации спорта и выступаем за равный доступ к спортивным соревнованиям.

Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену. Рассчитываю, что это будет хорошим примером для других коллег», – сказал министр спорта РФ.

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3 комментария

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Savardus
Ну федерации то некоторые ищут, а вот ты, мешок на гособеспечении, чем занят - совершенно не понятно.
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Alberville
Но назвать эти федерации не могу, а то они передумают.
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Адриана
А кто ищет? Огласите, пожалуйста , весь список, а так же уточните, что лично Вы делаете для возвращения наших спортсменов на МС ( если что-то делаете).
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