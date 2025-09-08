Максим Храмцов: «Ни в коем случае не завершаю спортивную карьеру. Как я говорил, говорю и буду говорить – я буду выступать только под российским флагом»

Тхэквондист Храмцов заявил, что будет выступать только под российским флагом.

Максим Храмцов – олимпийский чемпион Токио-2020, чемпион мира, двукратный чемпион Европы.

«На сегодняшний день мои выступления на международном уровне не планируются, так как я сейчас активно занимаюсь развитием и популяризацией своего вида спорта в родном городе Нижневартовске. У меня вчера состоялось открытие в городе собственного зала, все прошло очень здорово, весело и классно.

И в ноябре мы планируем проведение турнира. Но я ни в коем случае не завершаю спортивную карьеру. Как я говорил, говорю и буду говорить – я буду выступать только под российским флагом», – сказал спортсмен.

