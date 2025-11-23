Российские тхэквондисты Аюкаев, Багов и Близнякова завоевали золотые медали чемпионата Европы
Российские тхэквондисты завоевали три золота в первый день чемпионата Европы.
Российские тхэквондисты выиграли три золотые медали в первый день чемпионата Европы в Эгле (Швейцария).
В весовой категории свыше 80 кг Рафаиль Аюкаев одолел в финале олимпийского чемпиона соотечественника Владислава Ларина. Идар Багов победил в весе до 58 кг.
У женщин победу одержала Маргарита Близнякова (до 57 кг), Ирина Рогозина завоевала серебро (до 49 кг).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
