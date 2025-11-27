Тренер дзюдоистов Макаров о возвращении флага: «Замечательная новость, все воодушевлены. Главное, чтобы был повод поднимать флаг и исполнять наш гимн»

Тренер дзюдоистов: главное, чтобы у нас был повод исполнять гимн России.

Виталий Макаров, главный тренер сборной России по дзюдо, заявил, что спортсмены воодушевлены новостью о возвращении национального флага и гимна.

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF ) вернула российским дзюдоистам право выступать под флагом и с гимном страны на международных турнирах.

«Это замечательная новость, все ею воодушевлены. Самое главное сейчас, чтобы был повод поднимать флаг и исполнять наш гимн.

Большое спасибо IJF за такую поддержку. Я знаю, что они очень много в этом плане работали. Эта ситуация еще раз показывает, что дзюдо – это больше чем спорт, это семья. И это не просто слова. Мы видим, что на деле они подтверждают нашу сплоченность. Это здорово», – сказал Макаров.