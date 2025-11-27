Кирилл Денисов: «Большой шлем в Абу-Даби – сильный турнир, но и у нас спортсмены хорошие, думаю, они побьются»

Денисов: Большой шлем в Абу-Даби – сильный турнир, но и у нас спортсмены хорошие.

Спортивный директор Федерации дзюдо России (ФДР) Кирилл Денисов оценил шансы российских дзюдоистов на турнире Большого шлема в Абу-Даби.

Турнир пройдет с 28 по 30 ноября.

«Большой шлем в Абу-Даби – серьезный, сильный турнир. Очень много стран приехало за очками олимпийского рейтинга – отбор уже начался. У всех ребят будут непростые соперники. Здесь выступают и Япония, и Грузия, первыми номерами приехали команды Монголии, Франции. В легких весах здесь много лидеров.

Сильна и команда ОАЭ, в которую входят дзюдоисты разных стран. Так что ребятам нашим не так просто здесь будет. Но и у нас спортсмены хорошие – Аюб Блиев, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Сабина Гилязова, это наши лидеры. Поэтому я думаю, что ребята побьются. Тем более что у них теперь есть дополнительная мотивация после решения IJF.

Я надеюсь, что они всех нас с вами порадуют, и случится то, чего мы все так долго ждали», – сказал Денисов.